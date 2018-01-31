Найдены виновники завышения цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила факт установки цен на авиабилеты в России вручную. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, рост цен может объясняться вмешательством в алгоритмы, устанавливающие стоимость билетов в зависимости от спроса. Он уверен, что дело в человеческом факторе.

"Творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины", – цитирует Артемьева "Газета.ru". "Я думаю, что это ничем не обоснованно", – отметил глава ФАС. Он также добавил, что антимонопольная служба будет пытаться вместе с авиакомпаниями изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства.

Напомним, в августе 2017 года президент России Владимир Путин согласился, что нужно разобраться в работе автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. В свою очередь ФАС запросила у авиакомпаний информацию по ценообразованию. Ранее Игорь Артемьев рассказал, что российские авиакомпании импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, работа которых выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков.

Отметим, рынок авиакомпаний переживает бум популярности лоукостеров. Как писали Dni.Ru, летом прошлого года гендиректор исландской бюджетной авиакомпании WOW air заявил о том, что в будущем билеты для клиентов лоукостера станут бесплатными. Более того, он пообещал платить пассажирам за полеты.