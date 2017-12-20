"Аэрофлот" сделал подарок пассажирам в честь юбилея

В честь своего юбилея "Аэрофлот" дарит пассажирам 95 дней приятных путешествий. Перевозчик объявил акцию на авиабилеты по сниженным тарифам.

Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания отметит 17 марта 2018 года. Билеты по выгодным праздничным тарифам можно оформить с 20 по 27 декабря 2017 года. В качестве даты вылета можно выбрать любой из 95 дней в период с 15 января по 20 апреля будущего года. Перелет в обратном направлении необходимо совершить не позднее 27 апреля.

Акция не коснется первого и бизнес-класса, в ней участвуют только билеты класса эконом. Премиальные билеты можно оформить на сайте "Аэрофлота", а оплатить в контакт-центрах, пунктах собственных продаж на территории России, в российских офисах агентов "Аэрофлота" или на сайте. У пассажиров есть возможность купить билеты за рубли или оформить их за подарочные мили программы "Аэрофлот Бонус".

Перевозчик предупреждает, что количество авиабилетов по праздничной акции ограничено, а доступность мест на каждом рейсе в рамках географии и сроков действия акции не гарантируется. По данным агентов по продаже билетов, скидка может составлять до 50%.

Традиционным преимуществом "Аэрофлота" стала забота о пассажирах на всех этапах путешествия. Компания, хорошо известная еще со времен Советского Союза, гарантирует просторные салоны, удобные кресла и только новые самолеты.

Сегодня она уверенно конкурирует с европейскими перевозчиками, а финансовое положение "Аэрофлота" позволяет делать существенные инвестиции в сферу повышения качества услуг для своих пассажиров.