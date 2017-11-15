"Победа" отменила ограничения на ручную кладь

Российская авиакомпания "Победа" отменила ограничения на вес ручной клади. При этом лоукостер ввел жесткие требования на габариты багажа, который провозится в салоне лайнера.

О новых правилах провоза ручной клади рассказал генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков. "Мы убрали весовые ограничения", – заявил глава компании.

Он подчеркнул, что на борт можно будет проносить все, что не запрещено законом и авиационными правилами. Калмыков также добавил, что ручная кладь должна будет соответствовать определенным параметрам, передает "360".

По словам гендиректора лоукостера, багаж должен вписываться в габариты 36 х 30 х 27 сантиметров при любом весе. Костыли, детские люльки, складные кресла-коляски разрешается проносить без дополнительной платы.

Напомним, с 30 сентября "Победа" отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов. По новым правилам, такой тариф будет включать лишь перелет и провоз ручной клади.

Напомним, в июле Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа в случае, если пассажир не пользуется этой услугой. Новая законодательная норма позволит снизить цены на авиаперевозки. В "Победе" поддержали инициативу, отметив, что около 40% клиентов компании не пользуются правом провоза десятикилограммового багажа, но при этом обязаны за него платить.