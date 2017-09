После нападок на Меланью Трамп модного критика раскатали насмешками

В ответ на статью, в которой журналистка Линн Йегер критикует Меланью Трамп за неуместный наряд, против автора Vogue ополчились в Сети. Теперь пользователи раскритиковали уже саму журналистку: оказалось, что ее образ тоже далек от совершенного.

Кроме внешнего вида Линн Йегер, знатоки моды и даже неискушенные в fashion-индустрии комментаторы ставят под сомнение не только вкус журналистки, но даже ее профессиональные способности. Внешний вид автораVogue даже сравнивают с некоторыми явно гротескными или отрицательными популярными образами и мемами. В частности, было подмечено сходство акулы пера со злобным клоуном из триллера по Стивену Кингу "Оно" и с популярной куклой Тряпичной Энн.

OMG...I had no clue who this was

I don't think Lynn Yaeger should be writing about politics OR fashion #Vogue#MAGAhttps://t.co/bjTWE2J20H pic.twitter.com/tzX5OPYkp3