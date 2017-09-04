После нападок на Меланью Трамп модного критика раскатали насмешками

Пользователи соцсетей раскритиковали образ журналистки Vogue Линн Йегер после публикации ее статьи о неподходящем наряде первой леди США. В частности, журналистке показались неуместными высокие каблуки Меланьи Трамп.

В ответ на статью, в которой журналистка Линн Йегер критикует Меланью Трамп за неуместный наряд, против автора Vogue ополчились в Сети. Теперь пользователи раскритиковали уже саму журналистку: оказалось, что ее образ тоже далек от совершенного.

Кроме внешнего вида Линн Йегер, знатоки моды и даже неискушенные в fashion-индустрии комментаторы ставят под сомнение не только вкус журналистки, но даже ее профессиональные способности. Внешний вид автораVogue даже сравнивают с некоторыми явно гротескными или отрицательными популярными образами и мемами. В частности, было подмечено сходство акулы пера со злобным клоуном из триллера по Стивену Кингу "Оно" и с популярной куклой Тряпичной Энн.

Vogue's Lynn Yaeger, condemns Melania for wearing heals to board Air-force One. Please...This women looks like the new "Pennywise" from It.�� pic.twitter.com/ixXgIORCf1 — Georgann �� (@blkdiamond97) 29 августа 2017 г.

Напомним, ранее первая леди США, супруга президента Дональда Трампа Меланья Трамп была раскритикована – в том числе и журналисткой Vogue Линн Йегерза – за "неподходящую" обувь: она была замечена на лужайке у Белого дома в дорогих туфлях на высоких каблуках непосредственно перед вылетом четы в район стихийного бедствия в Техасе. При этом из самолета в зоне катастрофы Меланья уже выходила в походной одежде и кроссовках.



