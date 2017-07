Самые стильные звездные семьи

Модные критики давно уже составили список самых стильных звездных семей и активно обсуждают каждый их выход в свет. Новоиспеченные родители Ирина Шейк и Брэдли Купер попали в число лучших.

Передается ли хороший вкус и чувство стиля из поколения в поколение? Влияют ли супруги со временем друг на друга? Что касается звездных семей, это определенно так. Когда они всей семьей выходят на красную ковровую дорожку, модные критики начинают спорить, кто из них выглядит лучше всех. Dni.Ru предлагают рассмотреть поближе самые стильные семьи Голливуда.

Джордж и Амаль Клуни

Джордж Клуни больше 20 лет был одним из самых завидных холостяков Голливуда. Благодаря улыбке с хитрым прищуром и превосходно сидящим смокингам актер соблазнил не одну супермодель. Но только юристу Амаль Алламуддин удалось настроить актера на серьезный лад. В Голливуде она покорила всех своими элегантными платьями.

Джордж в обычной жизни предпочитает носить классические джинсы с простой рубашкой, но на звездных мероприятиях ему нет равных. Актер потрясающе умеет подбирать костюмы и смокинги. Совсем недавно у пары родились дети. И вполне возможно, с такими мамой и папой они станут одними из самых стильных детей Голливуда.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Шейк по праву считается одной из самых красивых супермоделей. Ирина – та девушка, которая может появиться на красной ковровой дорожке с легким естественным макияжем и простой прической и покорить всех вокруг. Своей красотой и стилем она сразила Криштиану Роналду. Но кинематограф оказался Ирине ближе спорта. Вот уже несколько лет она счастливо живет с актером Брэдли Купером.

Им нравится отдыхать вместе, а вот на публике влюбленные редко появляются вместе из-за напряженного графика работы, поэтому каждый их выход на красную дорожку – событие. Модель любит достаточно откровенные платья, которые подходят ее идеальной фигуре. Брэдли Куперу идут костюмы-тройки. Жилет добавляет классическому костюму больше элегантности.

Семья Кравиц

Ленни Кравиц поистине легендарный певец. Он родился в творческой семье: его отец был продюсер одного из американских телеканалов, мать актрисой, практически все дедушки и бабушки выступали на сцене. Музыкальные предпочтения Ленни повлияли на его стиль одежды. Он умело сочетает дреды с классическим костюмом или косухой. Но ближе всего музыканту стили регги и бохо.

У Ленни есть не менее талантливая дочь – Зои Кравиц. Она начинала свою карьеру как модель и музыкант, но сейчас активно снимается в фильмах. Зои уже давно претендует на звание иконы стиля. Ее умению постоянно меняться и оставаться верной себе восхищаются не только коллеги по цеху, но и многотысячные подписчики в Instagram. В сериале "Большая маленькая ложь" девушка предстает с длинными косичками, а спустя несколько месяцев появляется в рекламном ролике Canon со стрижкой пикси. Бренд выбрал Зои Кравиц в качестве своего амбассадора и доверил самое ответственное – выбор победителя фотоконкурса "365 дней лета". Уникальное чувство стиля и творческие амбиции приковывают внимание к Зои.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Ева Мендес и Райан Гослинг не уступают друг другу в стильности. Недавно актриса решила попробовать свои силы в fashion-индустрии. Ева стала дизайнером новой коллекции бренда New York & Co. Там есть много женственных летящих платьев и сарафанов, а также нежных блузок с открытыми плечами. Кубинские корни актрисы определяют яркость и красочность ее стиля.

Райан Гослинг одинаково хорош как в повседневных образах, так и на красной ковровой дорожке. Только он может позволить себе надеть на премьеру нового фильма экстравагантный костюм из бархата и выглядеть в нем действительно роскошно.

Семейство Бекхэмов.

Странно было бы не назвать Викторию и Дэвида Бекхэмов одной из самых стильных пар. В чувстве стиля им действительно не откажешь. Виктория давно и прочно стала одним из самых успешных дизайнеров. Дэвид, закончив футбольную карьеру, начал коллекционировать обложки глянцевых журналов и рекламные съемки с его участием.

У этой пары растет достойная замена. Старший из детей четы Бекхэм – Бруклин уже готов покорять модную индустрию. За его плечами съемки для обложек Man About Town, RollaCoaster, T Magazine и многих других. Недавно он встал по другую сторону объектива и выпустил альбом фотографий What I see.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

В отличие от других звезд Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли появляются вместе на красных дорожках достаточно часто. Стиль Блейк Лайвли формировался под влиянием одной из ее киногероинь – Серены ван дер Вудсен из культового сериала Gossip girl. После съемок стиль актрисы стал более женственным и утонченным. Она даже стала музой французского дизайнера Кристиана Лубутена. Одну из созданных модель туфель он назвал в честь актрисы – The Blake.

Райан Рейнольдс не отстает от своей жены. В повседневной жизни ему ближе стиль casual, но для красных дорожек он, как и Брэдли Купер, предпочитает костюмы-тройки.

Сестры Хадид



Джиджи и Белла Хадид – одни из самых красивых и стильных моделей. Это именно тот случай, когда хороший вкус передается из поколения в поколение. Их мать Иоланда Фостер в 90-е тоже была супермоделью. Но и сейчас она поддерживает прекрасную форму и попадает в рейтинги самых стильных знаменитостей.

У сестер есть брат – Анвар, который тоже активно занимается моделингом. Он принимал участие в съемках для Vogue UK, L’Officiel и других модных изданий. Возможно, в семье Хадид скоро прибавится модных участников. Ведь Джиджи давно встречается с Зейном Маликом. Кто знает, может их отношения станут по-настоящему серьезными.

Семья Уилла Смита

В семье Уилла и Джады Пинкетт-Смит теперь непонятно, кто более известный и стильный: родители или дети. Ведь Уиллоу и Джейден Смиты уже успели записать популярные хиты, сняться в нашумевших фильмах и стать одними из самых стильных персон в Голливуде. Уиллоу вместе с братом появлялась на обложках журналов CR Fashion Book, Interview, i-D. Кроме того, девушка принимала участие в рекламной кампании Marc Jacobs и была амбассадором Chanel.

Кажется, эта семья, в отличие от остальных, любит появляться вместе на красной ковровой дорожке. Фотографам нравится не только стиль Смитов, но и их завидная сплоченность. Вместе они смотрятся очень эффектно.