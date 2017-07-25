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Lifestyle

50-летний манекенщик выглядит на 20

Чуандо Тан. Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey
Манекенщик из Сингапура по имени Чуандо Тан стал настоящей звездой Сети после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет. Оказалось, что мускулистому "юноше" аж 50 лет.
прочитано 2339 раз

Назвать Чуандо пожилым мужчиной язык не повернется. В свои годы сингапурец работает манекенщиком, занимается спортом и ведет странички в социальных сетях, сообщает Daily Mail. 

На сексуальных снимках Чуандо видно, что у него ни на лице, ни на теле нет морщин или других возрастных деформаций кожи. Он как 20-летний юноша. Поверить в то, что модель разменяла шестой десяток, просто невозможно. 

Сам Чуандо утверждает, что прекрасно выглядит исключительно благодаря регулярным тренировкам, правильному питанию, а также тому, что никогда не принимает душ рано утром или поздно вечером. Впрочем, пользователи не особо верят манекенщику и подозревают, что своей аномальной молодостью он обязан какой-то магии.

Некоторые комментаторы уже назвали Чуандо реальным воплощением Дориана Грея – героя романа Оскара Уайльда, который продал душу Дьяволу, чтобы никогда не стареть. Ну а пока интернет-пользователи обсуждают сингапурского красавчика, его популярность растет с каждым днем. Сейчас на аккаунт манекенщика в Instagram подписаны более 230 тысяч человек. 

Автор: Рудольф Великолепный25 июля 2017, 14:58

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