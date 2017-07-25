50-летний манекенщик выглядит на 20

Манекенщик из Сингапура по имени Чуандо Тан стал настоящей звездой Сети после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет. Оказалось, что мускулистому "юноше" аж 50 лет.

Назвать Чуандо пожилым мужчиной язык не повернется. В свои годы сингапурец работает манекенщиком, занимается спортом и ведет странички в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Июн 7 2017 в 6:22 PDT

На сексуальных снимках Чуандо видно, что у него ни на лице, ни на теле нет морщин или других возрастных деформаций кожи. Он как 20-летний юноша. Поверить в то, что модель разменяла шестой десяток, просто невозможно.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Янв 9 2017 в 5:48 PST

Сам Чуандо утверждает, что прекрасно выглядит исключительно благодаря регулярным тренировкам, правильному питанию, а также тому, что никогда не принимает душ рано утром или поздно вечером. Впрочем, пользователи не особо верят манекенщику и подозревают, что своей аномальной молодостью он обязан какой-то магии.

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Янв 4 2017 в 6:13 PST

Некоторые комментаторы уже назвали Чуандо реальным воплощением Дориана Грея – героя романа Оскара Уайльда, который продал душу Дьяволу, чтобы никогда не стареть. Ну а пока интернет-пользователи обсуждают сингапурского красавчика, его популярность растет с каждым днем. Сейчас на аккаунт манекенщика в Instagram подписаны более 230 тысяч человек.