50-летний манекенщик выглядит на 20
Назвать Чуандо пожилым мужчиной язык не повернется. В свои годы сингапурец работает манекенщиком, занимается спортом и ведет странички в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
На сексуальных снимках Чуандо видно, что у него ни на лице, ни на теле нет морщин или других возрастных деформаций кожи. Он как 20-летний юноша. Поверить в то, что модель разменяла шестой десяток, просто невозможно.
Сам Чуандо утверждает, что прекрасно выглядит исключительно благодаря регулярным тренировкам, правильному питанию, а также тому, что никогда не принимает душ рано утром или поздно вечером. Впрочем, пользователи не особо верят манекенщику и подозревают, что своей аномальной молодостью он обязан какой-то магии.
Некоторые комментаторы уже назвали Чуандо реальным воплощением Дориана Грея – героя романа Оскара Уайльда, который продал душу Дьяволу, чтобы никогда не стареть. Ну а пока интернет-пользователи обсуждают сингапурского красавчика, его популярность растет с каждым днем. Сейчас на аккаунт манекенщика в Instagram подписаны более 230 тысяч человек.
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