Отказавшаяся от майонеза британка сбросила 38 килограммов

Жительница Великобритании, 28-летняя Наташа Фрид решила похудеть, чтобы не потерять любимого мужчину. Она взялась за себя, когда ее вес перевалил за сто килограммов.

В какой-то момент девушка почувствовала, что ее бойфренд Мартин начал терять к ней интерес. Чтобы вернуть в отношения былую страсть, Наташа решила похудеть.

На жесткую диету она садиться не решилась, полностью отказавшись только от двух продуктов – майонеза и кетчупа. "Я не могла понять, почему набираю вес. Я всегда питалась разнообразно и не позволяла себе лишнего. Я была уверена, что ем только полезное, и не догадывалась о "скрытых" жирах и сахаре в соусах", – цитирует британку The Sun.

Наташа стала есть много овощей и фруктов, при этом ограничивая себя в десертах и сладких напитках. Сегодня в холодильнике девушки не найти майонеза, кетчупа и других калорийных заправок. Также она теперь редко позволяет себе фастфуд.

Придерживаясь не самых строгих ограничений, за полтора года Фрид сбросила 38 килограммов и теперь полностью счастлива. Отмечается, что доволен и бойфренд девушки, который не так давно сделал ей предложение руки и сердца.

Как ранее писали Dni.Ru, ирландец Дилан Кондрон похудел на 127 килограммов, чтобы стать шеф-поваром элитного ресторана. Для этого он сел на специальную диету и регулярно занимался спортом. После того как мужчина сбросил лишний вес, он нашел себе девушку на сайте знакомств и устроился на работу своей мечты.

