Ирландец похудел на 127 кг ради работы мечты
Мужчина понял, что ему пора худеть, после того как не смог надеть свою футболку размера 6XL. "Мой сосед вернул мне ее после выходных, и за это время она мне стала уже мала. Я подумал – черт возьми, с меня хватит. Я становлюсь все больше с каждым днем", – рассказал Дилан.
По его словам, раньше он "чувствовал, что умирал внутри". Не сумев найти работу по окончании школы в 16 лет, он начал жить на пособие по безработице – 100 евро в неделю. Он постоянно ел, зачастую употребляя и вредную пищу. При этом он скрывался от людей в своей квартире, так как боялся порицания.
Однако после случая с футболкой Дилан Кондрон записался в спортивный зал на 12-недельный интенсивный курс. Четыре раза в неделю он занимался подтягиваниями, а также переворачивал шины и бил по ним кувалдой, передает The Sun.
В то же время он сел на диету. Мужчина признался, что "правильно питаться было сложнее, чем заниматься спортом". Дилан начал есть свежие овощи и пить белковые коктейли. "При поддержке моей семьи я соблюдаю новый режим, и это правда начало работать. Это было крайне тяжело, но я знал, что должен продолжать", – рассказал он. Теперь Дилан Кондрон ищет пластического хирурга, чтобы врач избавил его от избытков кожи.
После того как мужчина сбросил лишний вес, он нашел себе девушку на сайте знакомств и устроился на работу шеф-поваром в элитном ресторане. "Раньше я никогда не выходил на улицу и не думал о построении карьеры. Но теперь я понимаю, что для меня нет ничего невозможного", – заключил Дилан.
Отметим, что подобные истории похудения – не редкость. Например, 28-летняя британка Фиона Мюррей за четыре года похудела со 168 до 82 килограммов. Она рассказала, что на паспортном контроле в турецком аэропорту ее задержали и заставили раздеться для обыска, так как сотрудники воздушной гавани не поверили, что на фотографии в документах изображено ее лицо.
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