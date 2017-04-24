Ирландец похудел на 127 кг ради работы мечты

Ирландец Дилан Кондрон похудел на 127 килограммов, чтобы стать шеф-поваром элитного ресторана. Для этого он сел на специальную диету и регулярно занимался спортом.

Мужчина понял, что ему пора худеть, после того как не смог надеть свою футболку размера 6XL. "Мой сосед вернул мне ее после выходных, и за это время она мне стала уже мала. Я подумал – черт возьми, с меня хватит. Я становлюсь все больше с каждым днем", – рассказал Дилан.

По его словам, раньше он "чувствовал, что умирал внутри". Не сумев найти работу по окончании школы в 16 лет, он начал жить на пособие по безработице – 100 евро в неделю. Он постоянно ел, зачастую употребляя и вредную пищу. При этом он скрывался от людей в своей квартире, так как боялся порицания.

Однако после случая с футболкой Дилан Кондрон записался в спортивный зал на 12-недельный интенсивный курс. Четыре раза в неделю он занимался подтягиваниями, а также переворачивал шины и бил по ним кувалдой, передает The Sun.

В то же время он сел на диету. Мужчина признался, что "правильно питаться было сложнее, чем заниматься спортом". Дилан начал есть свежие овощи и пить белковые коктейли. "При поддержке моей семьи я соблюдаю новый режим, и это правда начало работать. Это было крайне тяжело, но я знал, что должен продолжать", – рассказал он. Теперь Дилан Кондрон ищет пластического хирурга, чтобы врач избавил его от избытков кожи.

После того как мужчина сбросил лишний вес, он нашел себе девушку на сайте знакомств и устроился на работу шеф-поваром в элитном ресторане. "Раньше я никогда не выходил на улицу и не думал о построении карьеры. Но теперь я понимаю, что для меня нет ничего невозможного", – заключил Дилан.

Отметим, что подобные истории похудения – не редкость. Например, 28-летняя британка Фиона Мюррей за четыре года похудела со 168 до 82 килограммов. Она рассказала, что на паспортном контроле в турецком аэропорту ее задержали и заставили раздеться для обыска, так как сотрудники воздушной гавани не поверили, что на фотографии в документах изображено ее лицо.