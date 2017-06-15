Ресторан в центре Москвы стал достопримечательностью

Центр города, а столичного тем более – первая точка, куда обычно едут туристы. Оно и понятно, ведь всякому хочется увидеть место, где "все начиналось". Здесь же, как правило, расположены и некоторые главные достопримечательности, обязательные к осмотру, а также бутики и, разумеется, рестораны. Одним словом – удобно и практично. В самом центре всякой уважающей себя европейской столицы гостям, среди которых немало иностранцев, непременно предложат национальную кухню. И Москва в этом смысле следует общему тренду.

Очередным подтверждением данного факта стало открытие на Никольской улице, бегущей от Кремля к Лубянской площади, Café Central. Название заведения обыгрывает сразу несколько смыслов – место, концепцию и даже интерьер. Последний выполнен в стиле ар-нуво с намеренными отсылками в дизайне к одноименному кафе в центре Вены.

На кухне командует Юрий Башмаков, много лет трудившийся в легендарном московском "Обломове". Не удивительно, что меню апеллирует исключительно к отечественной гастрономической традиции, причем к ее столичной версии. Последняя представлена сразу в трех ипостасях – дореволюционной купеческой, дворянской и советской. Разумеется, каждая переосмыслена, серьезно доработана и адаптирована к современному вкусу. Поэтому не возникает никакого когнитивного диссонанса от близкого соседства щедрого блинного курника с грибами и шпинатом, затейливой осетрины по-монастырски и вполне народного свекольника со сметаной.

В меню имеются холодные и горячие закуски, супы, блюда из рыбы и мяса, а также десерты. Стартовать можно домашними соленьями, скумбрией с сельдереевым пюре, нежнейшей "Мимозой" с семгой и "Оливье", которое Большаков готовит с утиной грудкой и раковыми шейками. А еще ни в коем случае не стоит пропустить миниатюрные пирожки, особенно с карпом, треской и шпинатом, а также с ягненком и зирой.

Выбор супов, что называется, по сезону. В зависимости от погоды за окном можно освежиться отличной окрошкой на квасе, или, напротив, согреться наваристой ухой из трех видов рыб, да с расстегаем в придачу.

В основной рыбной программе стоит сосредоточиться на тельном из щуки с раковыми шейками и белыми грибами или увесистой кнели, тоже из щуки, в соусе из раковых шеек. А для тех, кто не склонен к экспериментам, в меню всегда найдутся добротные пельмени с семгой.

Мясная страница выглядит, пожалуй, солиднее других. Здесь есть и телятина на французский манер под соусом Провансаль, с луком и жареной картошкой, и бефстроганов по-советски с солеными огурчиками, и оленина с ягодным соусом, и нельсоновские телячьи зразы с грибной начинкой и полбой, и очень деликатные новомихайловские котлеты, панированные в крошке бриоши.

Картину дополняют несколько позиций на гриле – от куриных бедрышек до стерляди, которую сервируют печеным картофелем.

Средний счет – 1500 рублей.