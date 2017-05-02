В Турции туристов оставили без алкоголя

Власти турецкого курортного города Анталья ужесточили правила, касающиеся употребления алкогольных напитков. Теперь туристам нельзя пить спиртное в публичных местах.

Новые ограничения Управление безопасности города Антальи ввело с 27 апреля текущего года. Согласно документу, употребление спиртных напитков вне отелей и баров запрещено.

В частности, теперь туристам нельзя выпивать в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон, сообщает Lenta.ru. Нарушение запрета будет караться штрафом в размере 100 лир (около 1 600 рублей).

В связи с новыми правилами генеральное консульство России в Анталье настоятельно рекомендует туристам не появляться в общественных местах или на улице в пьяном виде, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Кроме того, россиянам не стоит употреблять спиртное в местах, не предназначенных для этого.

Ранее консульский департамент МИД России выпустил на своем сайте рекомендации для туристов, касающиеся поведения за границей. В частности, обращается внимание на некоторые особенности этикета в ряде стран.

Так, в Турции россиянам порекомендовали не использовать жесты "окей" и "фига". Дело в том, что первое в этой стране считается намеком на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника, а второе обозначает половые органы. Кроме того, некоторые наши слова созвучны с турецкими непристойными выражениями. Например, "сок".