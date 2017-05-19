Главные события Москвы с 19 по 25 мая 2017 года

Культурная жизнь в Москве набирает обороты, интересных событий становится все больше. Грядущая неделя ознаменуется акцией "Ночь в музее", пройдут концерты классической и джазовой музыки, легендарные рокеры из Aerosmith попрощаются со своими поклонниками. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях в столице на ближайшие семь дней.

19 мая, пятница

В рамках XVII Весеннего фестиваля цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка сирени. Гости смогут увидеть сорта отечественной и зарубежной селекции, включая по-настоящему редкие. Мероприятие будет проходить с 19 по 21 и с 25 по 27 мая. 19 мая, в день открытия, в 19:00 в оранжерейном комплексе начнется концерт известного баритона Владислава Чурсина, который исполнит неаполитанские арии, романсы, народные песни. Ассистировать ему со своими импровизациями будет пианист-вундеркинд Филипп Чельцов. А 20 мая с 12.00 до 20.00 в Ботаническом саду МГУ на Ленинских горах состоится День сирени – мероприятие для всей семьи, также посвященное сирени, с лекциями, экскурсиями, выставками картин и мастер-классами.

В Крокус Сити Холле после 10 лет каникул презентует свой новый альбом "Ку" известный дуэт "5'nizza". Известность группе пришла после импровизированных выступлений на КаZантипе, а дебютный альбом мигом "пошел в народ". И вот музыканты готовы представить новый материал. "Мы бережно храним ту составляющую, за которую нас однажды так сильно полюбили, и стараемся привносить новое дыхание нашей музыкальной структуре. Этот альбом – своеобразный всплеск, некий клубок впечатлений эмоциональных потрясений, переосмысленных взглядов на мир и жизнь в целом", – так говорит о новой музыке "5'nizza" Сергей Бабкин. "Наш третий альбом – возвращение на детскую площадку взрослым. Поразительная синергия двух разных стихий преобразовалась во что-то третье – то, что лучше всего можно описать вместительным словом "Ку", – рассказывает Андрей Запорожец.





В Stadium выступит группа Enter Shikari, положившая начало такому жанру, как "транскор", смесь хардкора и транса. Коллектив уже почти полтора десятилетия делает "сам себя", отказываясь от участия в крупных турах и фестивалях, а также контрактов с крупными рекорд-лейблами, выпуская альбомы своими силами. И вот этот весьма оригинальный коллектив даст концерт в Москве.

20 мая, суббота

В парке "Сокольники" пройдет третий музыкальный фестиваль молодых суперхитов "Маевка Лайв", организованный телеканалом "Музыка Первого" и Российским Союзом Молодежи. Это многочасовой марафон, в рамках которого выступят звезды, в их числе: Ольга Бузова, Елка, "ВИА Гра", Елена Темникова, "Серебро", Сергей Лазарев, Нюша, Тимур Родригез, "Банд’Эрос", "Винтаж" и многие-многие другие. Также на сцену выйдет множество молодых, энергичных и перспективных исполнителей, которые получат шанс громогласно заявить о себе!

В Центральном Академическом Театре Российской Армии состоится музыкально-театральный концерт Гоши Куценко. Артист будет выступать в компании гостей, знаменитых музыкальных исполнителей и актеров, среди которых Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, Юлия Самойлова, Елка, Кристина Орбакайте и другие. Организаторы вечера обещают неожиданные дуэты и новые песни.

В столице в ночь с 20 на 21 мая пройдет очередная, уже ставшая традицией акция "Ночь в музее". Участие в ней примут десятки площадок по всему городу: Третьяковская галерея, Музей современного искусства "Гараж", ВДНХ, усадьба "Царицыно", Московский зоопарк и многие-многие другие.





В Галерее Классической Фотографии с 20:00 до 01:00 гости смогут бесплатно ознакомиться с текущими выставочными проектами. На выставке "Май сорок пятого Берлин тчк" можно будет увидеть уникальные кадры Берлина в мае 1945 года, сделанные советским фотокорреспондентом Валерием Фаминским. Также будет доступна выставка к столетию Вадима Гиппенрейтера, известного советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии. Еще будет поражать своей красотой "Камчатка": выставка составлена из работ российского фотохудожника Владимира Медведева, который смог снять на Камчатке удивительные картины, ассоциирующиеся скорее с далекими планетами, чем с Землей. Деревья в причудливых формах, островки из камней, кратеры и луга все в цветах – это замечательные пейзажи первозданной природы, которая порадует глаз жителей большого города.

В Институте русского реалистического искусства пройдет "public talk" с известным испанским архитектором Антонио Ортизом на тему "Музея будущего". Начнется он в 19:00. Вместе с Антонио Ортизом на эти вопросы будут отвечать и российские эксперты в области архитектуры. Также в этот день пройдут мастер-классы для всей семьи, экскурсии по постоянной экспозиции и выставке "Рассказы", Уличный квест-спектакль "Театральная мануфактура" и арт-маркет. Часы работы: 11:00 до 00:00.

Дарвиновский музей же устроит встречу с роботом и концерт. Парк Горького избрал в качестве лейтмотива тему космоса: публику будут ждать стихи и музыка о бескрайнем пространстве вокруг нас. Здесь же пройдут экскурсии по выставке "Шестидесятники. Отдых", где можно будет узнать об эпохе "шестидесятников". Центр творческих индустрий "Фабрика" проведет экскурсии и кинопоказы, а сад "Эрмитаж" преобразуется в аудиторию для образовательных программ.





В "Царицыно" будет работать экспозиция "Дачное Царицыно", где будет рассказано о жизни знаменитых обитателей царицынских дач, их культурном досуге. Также состоится экскурсия по ночной усадьбе в сопровождении шагающего духового оркестра "Рыжий бэнд". Экскурсии бесплатны, но необходима предварительная регистрация.

В доме Щепкина состоится выступление неоклассического пианиста Миши Мищенко. В Музее Моды можно будет увидеть срез модных трендов с 1910-х до 1960-х годов. В Государственном центре современного искусства расскажут о современном состоянии медиаискусства в мире, проведут творческие встречи, концерты, перформансы и показ работ участников Japan Media Art Festival.

В Третьяковской галерее на Крымском Валу центральным звеном станет выставка "Оттепель" с картинами советских художников, созданными в 1950–1960-е годы. Гостей ждет концерт с главными песнями той эпохи, творческие мастер-классы и фудкорт, темой которого станет VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в 1957 году.

21 мая, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Лучшие вальсы, мазурки & польки мира" из цикла "Доступная классика". Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского исполнит прославленные вальсы и польки мира, сочиненные такими легендарными композиторами, как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Милий Балакирев, Антон Рубинштейн, Антонин Дворжак, Бедржих Сметана, династия Штраусов и другие. Композиции будет сопровождать тематический красочный видеоряд, который позволит расширить восприятие музыки. Перед концертом в фойе будут проходить бесплатные мастер-классы, где профессиональные танцоры научат всех желающих танцевать вальсы, польки и др.

В Yotaspace выступит группа Underoath, играющая в стиле христианский металкор. Музыканты говорят: "Вера – основа и опора наших жизней, но не наших текстов. Песни Underoath – не библейские уроки, они вдохновлены нормальным житейским опытом". В один момент группа фактически прекратила свое существование, но вот вновь вернулась на сцену, чтобы проехаться по миру и дать ряд концертов.

22 мая, понедельник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит собственно сам Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Великолепные музыканты, яркая музыка и энергетика невероятной силы. Что может быть лучше и приятнее после рабочего дня в самом начале недели?

23 мая, вторник

В Государственном Кремлевском Дворце выступит всемирно известный Государственный Академический хореографический ансамбль "Березка", созданный в 1948 году замечательным хореографом Надеждой Надеждиной. Гастроли по Советскому Союзу принесли заоблачный успех, а выступление за границей - мировое признание. О выступлениях ансамбля восторженно писала зарубежная пресса даже в разгар Холодной войны. Всемирный Совет сторонников мира в 1959 году присудил "Березке" Золотую медаль мира. И вот на протяжении 68 лет ансамбль "Березка" живет и процветает. Купить билет на этот концерт – значит прикоснуться к легенде!





В СК "Олимпийский" с концертом в рамках прощального тура выступит знаменитая группа Aerosmith. Это будет последний аккорд в 45-летнем творчестве музыкантов. Для их фанатов, скорее всего, это будет последним шансом увидеть живое выступление своих кумиров. Можно ожидать, что "Аэросмиты" сыграют все свои самые известные хиты, которые хором будет петь весь зал.

24 мая, среда

На сцену Государственного Кремлевского Дворца выйдет звездная оперная дива Хибла Герзмава. Именитая артистка представит новую программу "Два портрета". Первое отделение пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова. Дирижером станет лауреат премии "Грэмми" Марко Армильято. Второе отделение будет джазовым, где компанию Хилбе Герзмаве составят Лариса Долина и Лайма Вайкуле. Музыкальное сопровождение известный коллектив Сергея Жилина "Фонограф-джаз-бэнд". Народная артистка Российской Федерации и Народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава – это, несомненно, яркое и уникальное явление на оперной сцене. Эмоциональная и страстная, она не сможет оставить равнодушным никого.

25 мая, четверг

В Emporio Cafe состоится завершающий четвертый конкурсный день Emporio Music Fest, фестиваля, созданного основателем группы A'Studio Байгали Серкебаевым. Молодые талантливые музыканты и группы из России и стран ближнего зарубежья будут показывать лучшее, на что они способны, дабы привлечь внимание искушенного звездного жюри и побороться за главный приз – поездку в швейцарский город Монтре на легендарный Montreux Jazz Festival. Первые конкурсные дни показали высокий уровень конкурсантов, так что можно не сомневаться, и здесь будет, что послушать и что посмотреть!

В клубе Volta выступит канадская модель и независимый исполнитель Tommy Genesis. В мире музыке она проявила себя в 2015 году, выпустив дебютный альбом "World Vision" с весьма откровенными и местами агрессивными текстами, что и пришлось по душе слушателям. Музыкальный успех стал трамплином и для модельный карьеры, ее стали приглашать в качестве специально гостя на показы, был заключен контракт с Calvin Klein. Сама себя она называет "фетиш-рэпер". Интригует, что же от нее можно ожидать на московском концерте?

В кинотеатрах выходит фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Джонни Депп, Кира Найтли и Орландо Блум не устали сниматься в успешной франшизе, а это значит, что их герои вновь попадут в невероятную передрягу. Капитан Джек Воробей в опасности. За ним охотится его ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Спасти Воробья может лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, дающий владельцу контроль над морями.