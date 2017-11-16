В Сети подняли на смех казахскую "мисс Орал"
Пользовательница Twitter Светлана Пашковская разместила у себя на странице фото с конкурса красоты "Мисс Уральск". При этом автор поста обратила внимание, как звучит этот титул по-казахски, – "мисс Орал".
Как выяснилось, на снимке изображена победительница конкурса красоты 2014 года Роза Сахипова. На фото девушка позирует в красивом сиреневом платье, а на груди ее красуется лента с надписью Miss Oral.
Естественно, русскоязычные комментаторы не смогли справиться с эротическими ассоциациями и начали оставлять под снимком пошлые шутки. "Чем сильнее она будет произносить букву "о", тем шансов больше", "Победительница по жизни", "А ценник-то где?", "Мисс глубокая глотка", – упражнялись пользователи в остроумии.
Некоторые комментаторы также шутливо предположили, что казахская королева красоты наверняка заработала уже несколько iPhone и вообще очень успешна в жизни. Стоит отметить, что руководители конкурса "Мисс Уральск", вероятно, тоже обратили внимание, что на казахском языке титул звучит весьма пикантно. Судя по снимкам с состязаний последних лет, на груди у победительниц теперь красуется надпись Miss Uralsk.
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