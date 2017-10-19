Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
Отметим, что запоминающаяся фамилия конкурсантки – не псевдоним. 26-летняя девушка будет первой белорусской моделью, которая выступит на "Мисс Земля". За ее плечами уже несколько побед в международных соревнованиях. В конце 2015 года Полли приняла участие в международном конкурсе красоты "Мисс 7 континентов" в Турции. Каннабис вошла в пятерку финалисток и завоевала титул Top Fashion Model.
Однако формат конкурса "Мисс Земля" может оказаться непривычным для Каннабис. На нем жюри будет выбирать не только самую красивую девушку, но и ту, которая разбирается в проблемах экологии. Инициаторами проведения конкурса стали международные экологические организации, а само мероприятие проходит под эгидой ООН.
Именно поэтому все участницы представляют собственные международные проекты для улучшения экологической обстановки на глобальном и региональном уровнях. Будет четыре победительницы в конкурсе – "Мисс Огонь", "Мисс Земля", "Мисс Вода" и "Мисс Воздух". Кроме титула самой красивой девушки, они получат и официальное звание представителя ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека.
Проводится соревнование на Филиппинах, которые отлично отображают его идею. С виду райский уголок, острова на самом деле страдают от последствий глобального потепления и климатических изменений.
Отметим, что выдвижение Каннабис забавным образом совпало с массовым подписанием петиции за легализацию марихуаны на территории Республики Беларусь. Активисты предлагают разрешить употребление наркотического вещества гражданам страны, достигшим 21 года. Петиция собрала уже больше четырех тысяч подписей.
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