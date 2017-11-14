Шикарные формы куклы Барби спрятали под хиджаб

Американская компания Mattel впервые выпустила мусульманский вариант знаменитой куклы Барби. Теперь можно приобрести игрушку, одетую в хиджаб.

Новая кукла Барби была выпущена в честь знаменитой фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад. В 2016 году спортсменка стала первой американкой, которая выступила на Олимпийских играх в составе сборной США в хиджабе.

Mattel выпустила пока два варианта мусульманской Барби. В одном случае кукла одета в костюм фехтовальщицы с саблей и шлемом, а в другом – в традиционный хиджаб черно-белого цвета, который украшен изящной вышивкой. Две своих маленьких копии Ибтихадж уже гордо продемонстрировала подписчикам в Instagram.

Стоит отметить, что новый наряд стал настоящей революцией в истории стиля знаменитой куклы. Изначальной "фишкой" Барби была совсем недетская фигура с пышным бюстом и тонкой талией, которую производители старались подчеркнуть нарочито сексуальными нарядами.

Публикация от Barbie (@barbie) Ноя 13 2017 в 9:02 PST

Однако в последнее время Mattel старается учитывать мнение общества и производить более расширенный ассортимент игрушек. Так, например, в 2016 году компания стала выпускать не только классических, совершенных Барби, но и маленьких, пухлых кукл, а также кукл с худощавым телосложением. Производители считают, что их маленькие клиентки не должны чувствовать себя неполноценными, равняясь на внешность любимой Барби.