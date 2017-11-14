Шикарные формы куклы Барби спрятали под хиджаб
Новая кукла Барби была выпущена в честь знаменитой фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад. В 2016 году спортсменка стала первой американкой, которая выступила на Олимпийских играх в составе сборной США в хиджабе.
Mattel выпустила пока два варианта мусульманской Барби. В одном случае кукла одета в костюм фехтовальщицы с саблей и шлемом, а в другом – в традиционный хиджаб черно-белого цвета, который украшен изящной вышивкой. Две своих маленьких копии Ибтихадж уже гордо продемонстрировала подписчикам в Instagram.
Стоит отметить, что новый наряд стал настоящей революцией в истории стиля знаменитой куклы. Изначальной "фишкой" Барби была совсем недетская фигура с пышным бюстом и тонкой талией, которую производители старались подчеркнуть нарочито сексуальными нарядами.
Однако в последнее время Mattel старается учитывать мнение общества и производить более расширенный ассортимент игрушек. Так, например, в 2016 году компания стала выпускать не только классических, совершенных Барби, но и маленьких, пухлых кукл, а также кукл с худощавым телосложением. Производители считают, что их маленькие клиентки не должны чувствовать себя неполноценными, равняясь на внешность любимой Барби.
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