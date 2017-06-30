Хипстер – новый идеал мужской сексуальности
Фирма "Маттел" существует на рынке более 70 лет и всегда старалась выпускать свою продукцию в ногу со временем. Так в 90-х, когда на пике популярности были модели формата 90-60-90 вроде Синди Кроуфорд и Клаудии Шифер, компания выпускала крутобедрых и пышногрудых Барби с длиннющими стройными ногами.
Рядом с такой красоткой всегда маячил тот самый классический Кен – мускулистый мачо, с копной красиво уложенных волос. Примерно о таком мужчине в то время грезили и девочки-подростки, и взрослые женщины.
И больше десяти лет подряд эта классическая гетеросексуальная парочка кукол олицетворяла собой устоявшееся в обществе представление о том, какие роли должны играть в паре мужчина и женщина: "он – сильный, она – красивая". В последние годы, "Мателл" не смогла устоять под натиском волны бодипозитива, и добавила в свою линейку кукол, так сказать, с более земными параметрами тела.
Только почему-то у большинства поклонников Барби новые коротконогие толстухи восторга не вызвали. А совсем недавно неуклюжим, земным Барби "подогнали" новых "идеальных" Кенов.
И это уже совсем не мачо, а хипстер – инфантильный, щупленький, с хвостиком, в образе "вечный подросток" и с весьма сомнительной сексуальной ориентацией. Такой вряд ли сможет взять на руки свою бодипозитивную подружку, или защитить ее от хулиганов. И конечно, этот Кен не станет платить за ужин Барби, а предложит разделить счет.
Но зато он будет с умным видом нарезать возле нее круги на самокате и рассуждать о философии новой видеоигры. По-видимому, в мире женщин теперь именно хипстер стал новым идеалом сексуальности.
Вот только парадокс в том, что хипстерская субкультура сама по себе является асексуальной. Кажется, что все, чем озабочены эти щупленькие нелепые мальчики, это поиск новых раритетных кроссовок, а никак не девушки.
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