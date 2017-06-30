Хипстер – новый идеал мужской сексуальности

На днях производители легендарной куклы Барби представили новый вариант ее друга Кена. Теперь легендарную шикарную блондинку будет везде сопровождать не мускулистый мачо с пышной гривой, а щупленький подросток, в шортиках и с хвостом.

Фирма "Маттел" существует на рынке более 70 лет и всегда старалась выпускать свою продукцию в ногу со временем. Так в 90-х, когда на пике популярности были модели формата 90-60-90 вроде Синди Кроуфорд и Клаудии Шифер, компания выпускала крутобедрых и пышногрудых Барби с длиннющими стройными ногами.

enter; width:100%;"> The '90s are totally back with Totally Hair Barbie! As part of our #BarbieBirthdayBash, we brought back one of our most popular #Barbie dolls just for you! Get it today (link in bio). Публикация от Barbie (@barbie) Мар 11 2017 в 1:04 PST

Рядом с такой красоткой всегда маячил тот самый классический Кен – мускулистый мачо, с копной красиво уложенных волос. Примерно о таком мужчине в то время грезили и девочки-подростки, и взрослые женщины.

All bundled up for a toasty time outdoors! What winter activity will you explore next? ❄️ Публикация от Barbie (@barbie) Фев 18 2016 в 8:34 PST

И больше десяти лет подряд эта классическая гетеросексуальная парочка кукол олицетворяла собой устоявшееся в обществе представление о том, какие роли должны играть в паре мужчина и женщина: "он – сильный, она – красивая". В последние годы, "Мателл" не смогла устоять под натиском волны бодипозитива, и добавила в свою линейку кукол, так сказать, с более земными параметрами тела.

Только почему-то у большинства поклонников Барби новые коротконогие толстухи восторга не вызвали. А совсем недавно неуклюжим, земным Барби "подогнали" новых "идеальных" Кенов.

New Friends + New Fashions = New Stories #TheDollEvolves #ManBunKen Click the link in our bio to shop the dolls! Публикация от Barbie (@barbie) Июн 22 2017 в 2:50 PDT

И это уже совсем не мачо, а хипстер – инфантильный, щупленький, с хвостиком, в образе "вечный подросток" и с весьма сомнительной сексуальной ориентацией. Такой вряд ли сможет взять на руки свою бодипозитивную подружку, или защитить ее от хулиганов. И конечно, этот Кен не станет платить за ужин Барби, а предложит разделить счет.

Sun’s out, man buns out. ☀️ #ManBunKen #TheDollEvolves Click the link in our bio to shop the doll! Публикация от Barbie (@barbie) Июн 28 2017 в 12:39 PDT

Но зато он будет с умным видом нарезать возле нее круги на самокате и рассуждать о философии новой видеоигры. По-видимому, в мире женщин теперь именно хипстер стал новым идеалом сексуальности.

Вот только парадокс в том, что хипстерская субкультура сама по себе является асексуальной. Кажется, что все, чем озабочены эти щупленькие нелепые мальчики, это поиск новых раритетных кроссовок, а никак не девушки.