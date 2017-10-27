Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
14:33
Россия поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:58
Энергосистема Москвы полностью готова к зиме
13:53
Почему Сербия не хочет плясать под американскую дудку
13:48
Как марихуана влияет на секс
13:37
Совет на выходные
13:14
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
12:30
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:11
Почему Назарбаев отказывается от кириллицы
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:41
Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского
11:06
Украину поздравили с освобождением от фашизма
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
10:55
Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:56
Галкин остался без Меньшовой после скандала
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:32
Миллионы россиян ждет печальное будущее
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:43
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:12
Марьянов умер от потери крови
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:05
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
15:03
Флаги на башнях
15:02
Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
14:46
"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной
14:41
Россиян пустят на удобрения после смерти
14:24
Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:55
Фриске объявил о разрыве отношений
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:11
На Москву надвигается метель
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
12:56
Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:34
Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:16
Чиновники нашли замену ЕГЭ
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:43
Какие фразы возбуждают женщин во время секса
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:25
В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол (видео)
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Семью Фриске настигла суровая кара
Lifestyle

Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети

Фото: instagram.com/le.too
Молодой полицейский из Санкт-Петербурга стал настоящей звездой Сети. На страничку холеного молодого человека с голливудской улыбкой подписаны почти 60 тысяч человек.
прочитано 1727 раз

Роман совсем не похож на классического представителя правопорядка. Судя по снимкам, 23-летний блондин любит стильную одежду, гламурные кафе и путешествия, а его лучезарная улыбка буквально сводит подписчиц с ума.

Публикация от @le.too

На страницу Романа в Instagram подписаны почти 60 тысяч человек. Судя по комментариям, большинство из них – женщины. Дамы с удовольствием комментируют снимки полицейского, щедро осыпая его комплиментами. 

Поклонницы не устают петь дифирамбы Роману, многие даже сравнивают его с Брэдом Питтом и Егором Кридом. "Ходячий секс", "Какой зайчик", "Миленький", "Тебе реально нужно играть в фильме или сериале. И почему такие красивые парни пропадают на просторах интернета?", "Ты просто офигенный", "Побольше бы таких в полиции. Сначала думала – просто форму примерил", – отметили девушки.

Публикация от @le.too

Некоторые подписчицы вовсе признались Роману в любви и высказали эротические фантазии по поводу того, как он закует их в наручники. "Арестуйте меня пожалуйста", – попросила одна из разгоряченных фанаток. 

Впрочем, молодой человек ведет себя в Сети достаточно скромно. В одном из постов он написал, что не считает себя блогером, и поинтересовался, как о нем узнали подписчицы.

Публикация от @le.too

 

"Всегда вызывает улыбку, когда меня приравнивают к блогеру. Я никогда не преследовал никаких целей в Instagram и вел его исключительно для себя. Судя по росту аудитории, это нравится и вам, за что и спасибо", – написал Роман.

Публикация от @le.too

Впрочем, мужская аудитория Сети не так благосклонна к полицейскому, как женская. По мнению некоторых пользователей, с такой гламурной внешностью молодому человеку не место в МВД. Другие фолловеры недовольны тем, какой популярностью пользуется блондин у женщин. По их словам, у Романа слишком "сладкая" внешность для секс-символа.

Публикация от @le.too

  

"Видимо, всем нравится его внешность и все девушки готовы отдаться", "А смысл от таких полицейских? Защитить не сможет. Преступника не заломает", "Настолько красивый, комментарии (каждый коммент без исключения) прелестные...  Даже страшно за тебя становится", "Девушкам нравятся брутальные, сильные мужики. Бла-бла-бла. А на деле вот она, реальность: девки "текут" по миленькому личику, модной прическе и красивой улыбке", – написали негативно настроенные фолловеры.

Публикация от @le.too

Автор: Рудольф Великолепный27 октября 2017, 11:09

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова тайно развелась с актером
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Галкин остался без Меньшовой после скандала

Шоумен сделал важное сообщение
Шоу-бизнес

Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе

Совместная жизнь актеров была далека от идеала
Шоу-бизнес

Больной раком Караченцов повеселится перед операцией

Сегодня, 27 октября, у артиста день рождения
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом

Экс-супруга дала откровенное интервью

Гороскоп

Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru