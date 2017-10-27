Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
Роман совсем не похож на классического представителя правопорядка. Судя по снимкам, 23-летний блондин любит стильную одежду, гламурные кафе и путешествия, а его лучезарная улыбка буквально сводит подписчиц с ума.
На страницу Романа в Instagram подписаны почти 60 тысяч человек. Судя по комментариям, большинство из них – женщины. Дамы с удовольствием комментируют снимки полицейского, щедро осыпая его комплиментами.
Поклонницы не устают петь дифирамбы Роману, многие даже сравнивают его с Брэдом Питтом и Егором Кридом. "Ходячий секс", "Какой зайчик", "Миленький", "Тебе реально нужно играть в фильме или сериале. И почему такие красивые парни пропадают на просторах интернета?", "Ты просто офигенный", "Побольше бы таких в полиции. Сначала думала – просто форму примерил", – отметили девушки.
Некоторые подписчицы вовсе признались Роману в любви и высказали эротические фантазии по поводу того, как он закует их в наручники. "Арестуйте меня пожалуйста", – попросила одна из разгоряченных фанаток.
Впрочем, молодой человек ведет себя в Сети достаточно скромно. В одном из постов он написал, что не считает себя блогером, и поинтересовался, как о нем узнали подписчицы.
"Всегда вызывает улыбку, когда меня приравнивают к блогеру. Я никогда не преследовал никаких целей в Instagram и вел его исключительно для себя. Судя по росту аудитории, это нравится и вам, за что и спасибо", – написал Роман.
Впрочем, мужская аудитория Сети не так благосклонна к полицейскому, как женская. По мнению некоторых пользователей, с такой гламурной внешностью молодому человеку не место в МВД. Другие фолловеры недовольны тем, какой популярностью пользуется блондин у женщин. По их словам, у Романа слишком "сладкая" внешность для секс-символа.
"Видимо, всем нравится его внешность и все девушки готовы отдаться", "А смысл от таких полицейских? Защитить не сможет. Преступника не заломает", "Настолько красивый, комментарии (каждый коммент без исключения) прелестные... Даже страшно за тебя становится", "Девушкам нравятся брутальные, сильные мужики. Бла-бла-бла. А на деле вот она, реальность: девки "текут" по миленькому личику, модной прическе и красивой улыбке", – написали негативно настроенные фолловеры.
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