Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети

Молодой полицейский из Санкт-Петербурга стал настоящей звездой Сети. На страничку холеного молодого человека с голливудской улыбкой подписаны почти 60 тысяч человек.

Роман совсем не похож на классического представителя правопорядка. Судя по снимкам, 23-летний блондин любит стильную одежду, гламурные кафе и путешествия, а его лучезарная улыбка буквально сводит подписчиц с ума.

Публикация от @le.too Июн 9 2017 в 7:11 PDT

На страницу Романа в Instagram подписаны почти 60 тысяч человек. Судя по комментариям, большинство из них – женщины. Дамы с удовольствием комментируют снимки полицейского, щедро осыпая его комплиментами.

Поклонницы не устают петь дифирамбы Роману, многие даже сравнивают его с Брэдом Питтом и Егором Кридом. "Ходячий секс", "Какой зайчик", "Миленький", "Тебе реально нужно играть в фильме или сериале. И почему такие красивые парни пропадают на просторах интернета?", "Ты просто офигенный", "Побольше бы таких в полиции. Сначала думала – просто форму примерил", – отметили девушки.

Публикация от @le.too Окт 23 2017 в 7:36 PDT

Некоторые подписчицы вовсе признались Роману в любви и высказали эротические фантазии по поводу того, как он закует их в наручники. "Арестуйте меня пожалуйста", – попросила одна из разгоряченных фанаток.

Впрочем, молодой человек ведет себя в Сети достаточно скромно. В одном из постов он написал, что не считает себя блогером, и поинтересовался, как о нем узнали подписчицы.

Публикация от @le.too Сен 26 2017 в 6:41 PDT

"Всегда вызывает улыбку, когда меня приравнивают к блогеру. Я никогда не преследовал никаких целей в Instagram и вел его исключительно для себя. Судя по росту аудитории, это нравится и вам, за что и спасибо", – написал Роман.

Публикация от @le.too Авг 16 2017 в 10:30 PDT

Впрочем, мужская аудитория Сети не так благосклонна к полицейскому, как женская. По мнению некоторых пользователей, с такой гламурной внешностью молодому человеку не место в МВД. Другие фолловеры недовольны тем, какой популярностью пользуется блондин у женщин. По их словам, у Романа слишком "сладкая" внешность для секс-символа.

Публикация от @le.too Июл 17 2017 в 7:18 PDT

"Видимо, всем нравится его внешность и все девушки готовы отдаться", "А смысл от таких полицейских? Защитить не сможет. Преступника не заломает", "Настолько красивый, комментарии (каждый коммент без исключения) прелестные... Даже страшно за тебя становится", "Девушкам нравятся брутальные, сильные мужики. Бла-бла-бла. А на деле вот она, реальность: девки "текут" по миленькому личику, модной прическе и красивой улыбке", – написали негативно настроенные фолловеры.