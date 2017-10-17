Рецепт легкого ягодного торта "Лайма"

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местной кухни. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, любезно согласился делиться своими любимыми рецептами в читателями Дней.Ру.

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