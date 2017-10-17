Рецепт легкого ягодного торта "Лайма"
Начать Джон Уоррен решил с десерта. Представляем рецепт легкого ягодного торта "Лайма".
Для приготовления вам понадобится:
Способ приготовления:
Зефир нарезаем тонкими пластинами и выкладываем ровным слоем в круглую форму. Взбиваем сливки и аккуратно выкладываем на слой зефира. Измельчаем грецкие орехи и посыпаем поверх сливок. Далее - слой тертой смородины. Так три раза чередуем слой за слоем, изменяя ягоды и фрукты. Украшаем торт тертым шоколадом и отправляем в холодильник на 6 часов, чтобы хорошо пропитался.
Время приготовления торта: 50 минут (плюс 6 часов).
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