Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 11 октября
Лента новостей
19:34
Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Балахон Пугачевой развалился на куски
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит похудевшим на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
11:19
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
11:17
Россиян предупредили об опасности поездок в США
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:33
Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:39
Любителей порно заразили опасным вирусом
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:33
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:29
Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
21:07
Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным
21:07
Каталония пошла на отчаянный шаг
21:05
Муж избивал и использовал Максакову
20:43
Додон пообещал встать грудью за Россию
20:40
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
20:34
Василий Ливанов лишился сына
20:25
На двери многоэтажки в Москве нашли гранату
20:12
Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака
19:53
США готовы начать войну с Россией
19:47
Путин увидел новую угрозу для россиян
19:45
Под Москвой электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
19:21
Хакеры украли сценарий третьей мировой
19:19
В Красноярском крае похитили бетонный мост (видео)
19:08
Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко
19:06
Раскрыт новый способ обмана россиян
18:54
Грудь исковеркала жизнь Грановской
18:24
Мужчины оказались эгоистичнее женщин
18:20
Порошенко превращает Украину в страну рабов
18:20
Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе
18:10
Кто будет вести программу "Жди меня"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Басков объявил об уходе со сцены
Lifestyle

Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты

Фото: Dni.Ru
Если вы хотите обменять оживленный город на райский остров, то вам нужно ехать на курорт The Sun Siyam Iru Fushi Maldives. Отель класса "люкс" подойдет как любителям пляжного отдыха – здесь создано все для полного уединения, так и для поклонников зажигательных вечеринок, которым будет предложена обширная развлекательная программа.
прочитано 360 раз

Добраться от столицы Мальдив Мале до райского островка в Индийском океане можно двумя способами – на гидроплане или местными авиалиниями. В первом случае весь путь займет 45 минут. Во втором – сначала придется 20 минут провести в небе, а потом еще полчаса на скоростном катере, который с ветерком домчит вас от аэропорта до резорта.

На Мальдивах турбизнес выстроен таким образом, что каждый отель располагается на своем собственном острове. Но эта казалось бы чрезмерная обособленность лишь подчеркивает уникальность отдыха. За счет системы "один остров – один отель" вы сполна насладитесь природой, так как ни о каком перенаселении территорий не может быть и речи. При этом, каждый остров-курорт имеет собственную развитую инфраструктуру. 

Фото: Dni.Ru

В Iru Fushi для размещения предлагается несколько типов вилл. Они различаются по своему положению – пляжные и водные, и уровню комфорта – с бассейном и без, с джакузи или ванной, обращенные к восходу или к закату, бюджетные однокомнатные и двухэтажные виллы для VIP-гостей.

Фото: sunsiyam.com

Разнообразить день можно занявшись кайтсерфингом, дайвингом или снорклином на домашнем рифе. Рыбок тут в изобилии, от маленьких флаундеров до коварных мурен и скатов. Заядлым рыбакам стоит отправиться на ночную рыбалку, чтобы проверить свои силы в борьбе с могучим тунцом. Или просто встретить экваториальный закат в открытом океане, замерев на палубе с бокалом шампанского.

Фото: Dni.Ru

Если же океан уже слегка поднадоел, хотя вряд ли такое возможно, в Iru Fushi вам предложат развлечения "на берегу". Корты для тенниса и бадминтона расположены в самом сердце острова, а бильярд, настольный теннис и другие игры – в специализированном центре отдыха. Вечером можно развлечься в караоке-клубе.

Так же на острове имеется фитнес-зал, который открыт 24 часа в сутки. Гостям предложат как стандартные самостоятельные занятия, так и индивидуальную программу с персональным тренером.

Фото: Dni.Ru

Но все же на Мальдивские острова едут не за активными развлечениями, а за релаксом. Для такой концепции отдыха больше подходит посещение СПА, а он на острове очень хорош. Комплекс состоит из нескольких отдельных домиков, затерянных среди сочной тропической зелени. Здесь все размеренно, спокойно и умиротворенно. Приветливый персонал, разнообразные процедуры, отличный выбор массажа.

Фото: sunsiyam.com

Гостям предложат аюрведическую йогу, терапию, традиционную китайскую медицину, а также мальдивские процедуры. Примечательно, часть средств, которые резорт получает от традиционного массажа, передается в помощь местным жителям.

Любителей гастрономических приключений в Iru Fushi ждет приятный сюрприз. На острове находятся 11 разноформатных ресторанов и баров. Средиземноморской кухней можно полакомиться в The Trio. Поклонникам изысков Юго-Восточной Азии со всеми ее жгучими специями и затейливыми комбинациями ингредиентов придется по душе Bamboo или Flavours. Свежие морепродукты, приготовленные на гриле, подают в Islander`s Grill. Разнообразные завтраки и ужины готовят в Iресторане-буфете ru Restaurant. Каждый вечер там представляют блюда какой-то определенной кухни мира.

Фото: sunsiyam.com

В The Sun Siyam Iru Fushi найдется особое местечко и для самых маленьких гостей. В отеле работает детский клуб Koamas. Он совершенно интернациональный по составу и автономный по расположению. Здесь есть собственный бассейн, игровая площадка и комната отдыха. Профессиональные педагоги создают для малышей комфортную атмосферу, а дети отлично понимают друг друга независимо от того, на каком языке разговаривают. Для самых маленьких в Iru Fushi предложат услуги няни. Квалифицированные сотрудники с радостью позаботятся о ваших детях.

11 октября 2017, 17:24

комментарии

Политика

Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Шоу-бизнес

Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе

Во время ремонта актриса страшно ругалась с мужем
Шоу-бизнес

Отец нелестно высказался о Чеховой

Родитель назвал дочь безнравственной
Шоу-бизнес

Осин подвергался пыткам

Артист вернулся из реабилитационной клиники
Шоу-бизнес

Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть

Продюсер прокомментировал новость об участниках "Новогоднего огонька"

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Спорт

Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Регионы

Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru