Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты

Если вы хотите обменять оживленный город на райский остров, то вам нужно ехать на курорт The Sun Siyam Iru Fushi Maldives. Отель класса "люкс" подойдет как любителям пляжного отдыха – здесь создано все для полного уединения, так и для поклонников зажигательных вечеринок, которым будет предложена обширная развлекательная программа.

Добраться от столицы Мальдив Мале до райского островка в Индийском океане можно двумя способами – на гидроплане или местными авиалиниями. В первом случае весь путь займет 45 минут. Во втором – сначала придется 20 минут провести в небе, а потом еще полчаса на скоростном катере, который с ветерком домчит вас от аэропорта до резорта.



На Мальдивах турбизнес выстроен таким образом, что каждый отель располагается на своем собственном острове. Но эта казалось бы чрезмерная обособленность лишь подчеркивает уникальность отдыха. За счет системы "один остров – один отель" вы сполна насладитесь природой, так как ни о каком перенаселении территорий не может быть и речи. При этом, каждый остров-курорт имеет собственную развитую инфраструктуру.

В Iru Fushi для размещения предлагается несколько типов вилл. Они различаются по своему положению – пляжные и водные, и уровню комфорта – с бассейном и без, с джакузи или ванной, обращенные к восходу или к закату, бюджетные однокомнатные и двухэтажные виллы для VIP-гостей.

Разнообразить день можно занявшись кайтсерфингом, дайвингом или снорклином на домашнем рифе. Рыбок тут в изобилии, от маленьких флаундеров до коварных мурен и скатов. Заядлым рыбакам стоит отправиться на ночную рыбалку, чтобы проверить свои силы в борьбе с могучим тунцом. Или просто встретить экваториальный закат в открытом океане, замерев на палубе с бокалом шампанского.

Если же океан уже слегка поднадоел, хотя вряд ли такое возможно, в Iru Fushi вам предложат развлечения "на берегу". Корты для тенниса и бадминтона расположены в самом сердце острова, а бильярд, настольный теннис и другие игры – в специализированном центре отдыха. Вечером можно развлечься в караоке-клубе.

Так же на острове имеется фитнес-зал, который открыт 24 часа в сутки. Гостям предложат как стандартные самостоятельные занятия, так и индивидуальную программу с персональным тренером.

Но все же на Мальдивские острова едут не за активными развлечениями, а за релаксом. Для такой концепции отдыха больше подходит посещение СПА, а он на острове очень хорош. Комплекс состоит из нескольких отдельных домиков, затерянных среди сочной тропической зелени. Здесь все размеренно, спокойно и умиротворенно. Приветливый персонал, разнообразные процедуры, отличный выбор массажа.

Гостям предложат аюрведическую йогу, терапию, традиционную китайскую медицину, а также мальдивские процедуры. Примечательно, часть средств, которые резорт получает от традиционного массажа, передается в помощь местным жителям.

Любителей гастрономических приключений в Iru Fushi ждет приятный сюрприз. На острове находятся 11 разноформатных ресторанов и баров. Средиземноморской кухней можно полакомиться в The Trio. Поклонникам изысков Юго-Восточной Азии со всеми ее жгучими специями и затейливыми комбинациями ингредиентов придется по душе Bamboo или Flavours. Свежие морепродукты, приготовленные на гриле, подают в Islander`s Grill. Разнообразные завтраки и ужины готовят в Iресторане-буфете ru Restaurant. Каждый вечер там представляют блюда какой-то определенной кухни мира.

В The Sun Siyam Iru Fushi найдется особое местечко и для самых маленьких гостей. В отеле работает детский клуб Koamas. Он совершенно интернациональный по составу и автономный по расположению. Здесь есть собственный бассейн, игровая площадка и комната отдыха. Профессиональные педагоги создают для малышей комфортную атмосферу, а дети отлично понимают друг друга независимо от того, на каком языке разговаривают. Для самых маленьких в Iru Fushi предложат услуги няни. Квалифицированные сотрудники с радостью позаботятся о ваших детях.