Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби"

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Умер народный артист России Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Понедельник 21 августа

14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей 11:14С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 09:21Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве 08:205 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону 08:00Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео 06:31"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино 04:21Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело 02:29"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее? 00:26Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения 22:43Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни 22:18Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона 20:03От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса 19:26Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления 17:41Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа 17:16Погибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова 16:09Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года 14:44Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа 13:40МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением 12:35Мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери 08:04Такого не видели никогда: ленивец задал жару напавшему на него хищнику 06:03"Это для тех, у кого есть глаза": Виктория Боня о любимой книге 04:32Топ-3 пластических операций для молодых мам 02:33Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна 00:11Как понять, подслушивают ли вас через телефон? 22:07Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением 20:06Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 17:40157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность 17:10"И во что она превратилась?": певец Данко расстроен изменениями Волочковой 15:54Скончался актер из "Бриллиантовой руки" и "Золотого теленка" Игорь Ясулович 15:32Никас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь 14:16Ставшая матерью Бондарчук ответила на негатив: Гармонии всем, кого заботит, каким образом родился 13:32Бородину обвинили во вреде дочерям: Они ведь еще маленькие 12:40Бритни Спирс вышла на связь после новостей о разводе с фитнес-инструктором 11:33Андрей Разин собрался захоронить "святую" частицу Юры Шатунова в храме имени себя 10:18Как себя мотивировать? Отвечает психолог 08:00Эксперты раскрыли причину увеличения спроса на квартиры-студии 06:40Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме "Буратино" 04:31Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов 02:05Как повышение ключевой ставки повлияет на российский рынок недвижимости 00:15Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека 22:02Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу 21:48Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения 21:34Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото 21:02"Она – его руки и глаза": директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге 20:18Швыряют друг в друга вещи: стало известно о склоках в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон 19:34Орлова шокировала народ кадрами с пятимесячной дочерью: Фу, языком прямо в рот! 18:48На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве 18:39Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса 18:10В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби"

Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби"
49

Фильм "Барби" показал ошеломительно успешный старт в прокате. Так, в частности картина обогнала седьмую часть франшизы "Миссия невыполнима", что вызвало гнев у актера Тома Круза.

Источник утверждает, что "Новая «Миссия" Тома далась тяжким трудом и преодолела столько препятствий, чтобы добраться до кинозалов. "В команде витает это чувство — они прошли через ад, только чтоб увидеть, как явилась "Барби" и затмила проект", — цитирует его "Общественная служба новостей".

В окружении Круза подчеркнули, актер понимает, что "Барби" сорвала куш заслуженно. Так или иначе команда, работавшая над боевиком, раздосадована, что их картина не вызвала подобного масштаба отклик у зрителя.

21 августа 2023, 14:50
Марго Робби. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино

"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино
Данная авторская колонка содержит частное мнение автора, его оценки и взгляд на события, явления и людей. Редакция может их не разделять. История одного "Вызова"Монументальная и широко разрекламированная кинодрама Первого канала "Вызов", первый по-настоящему снятый в космосе полнометражный художественный фильм едва переступил порог в 2 миллиарда рублей по кассовым сборам.

Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме "Буратино"

Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме "Буратино"
Актер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько денег он заработал на съемках в фильме "Приключения Буратино", где он исполнил главную роль.

Как снимают постельные сцены в турецких сериалах

Как снимают постельные сцены в турецких сериалах
За последний год популярность турецких сериалов у россиян заметно выросла.

Продюсеры "Барби" начали работу над продолжением фильма

Продюсеры "Барби" начали работу над продолжением фильма
Продюсеры нашумевшего фильма "Барби" начали работу над второй частью картины.

"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия

"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия
В мировом прокате гремят две премьеры: "Барби" и "Оппенгеймер". Судя по выручке, побеждает история про куклу в розовых одеждах.

Выбор читателей

19/08СбтНикас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь 19/08Сбт"И во что она превратилась?": певец Данко расстроен изменениями Волочковой 19/08СбтЗвезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 19/08СбтСкончался актер из "Бриллиантовой руки" и "Золотого теленка" Игорь Ясулович 20/08ВскДубцова отказалась содержать сына до конца жизни 20/08ВскПогибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова