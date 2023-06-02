Кинокритик оценил ремейк фильма "Русалочка"

Роль Ариэль в новом фильме "Русалочка" исполнила чернокожая актриса Холли Бэйли.

В конце мая 2023 года на мировые экраны вышла американская музыкальная фантазия "Русалочка". Классический сюжет основан на знаменитой сказке Андерсена, вот только в ремейке одноименного мультфильма главная роль досталась чернокожей актрисе Холли Бэйли. Она сыграла Ариэль.

Диснеевских принцесс и раньше играли чернокожие актрисы – вопрос не в цвете кожи. Многие поклонники кино остались недовольны исторической недостоверностью фильма, ведь оригинальный сценарий написан в XIX веке, а события сказки происходят в Европе.

Кинокритик Сергей Сычев уверен, что создатели фильма "Русалочка" смогли использовать скандальную реакцию зрителей в качестве рекламы. Появление чернокожей актрисы в роли Ариэль он назвал главным плюсом кинокартины.

По словам эксперта, мало кто представлял, как Холли Бэйли может сыграть русалочку. Многим казалось, что создатели ленты приняли такое решение ради решения не творческих а конъюнктурных задач, уточнил кинокритик в интервью Пятому каналу.

"И сейчас, когда фильм вышел, увидев его, можно сказать, что, действительно, эта актриса — это идеальная русалочка", — добавил эксперт. Он также подчеркнул, что исполнительница главной роли в фильме "Русалочка" прекрасно справилась с музыкальными партиями.