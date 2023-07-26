В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Среда 26 июля

09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 21:11Когда нейросети смогут мыслить по-человечески? Отвечает программист 20:03Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления 19:20Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа 19:00Умер заслуженный врач России Сергей Швед 17:20Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 16:00Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео 15:06В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства 14:47Лайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 12:49Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай! 12:15Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка 11:14Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор 10:57Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина 10:30Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями

В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями
59

Минздрав Приморского края рассказал о четырех отдельных случаях отравления детей за последние две недели. Пациентов доставили в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами, пишет RT.

Радио 1 сообщает, что одному ребенку провели желудочный смыв и отпустили долечиваться амбулаторно. Трое других пациентов находятся в больницах Владивостока в состоянии средней степени тяжести.

Царьград напоминает, что при глотании горючих жидкостей нельзя оказывать первую помощь. Если самостоятельно вызвать рвоту или промыть желудок, ядовитые пары могут попасть в легкие, в этом может наступить острая липоидная пневмония.

26 июля 2023, 09:58
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов

Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов
Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов.

Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты

Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты
Более 25 тысяч жителей Владивостока и 182 многоквартирных дома остались без света.

В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ

В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ
В Нижнекамске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа.

Умер заслуженный врач России Сергей Швед

Умер заслуженный врач России Сергей Швед
Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им.

В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства

В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства
В Шемышейском районе Пензенской области мужчина, который ранее уже отбывал наказание в колонии, посадил свою сожительницу на цепь.

Выбор читателей

24/07ПндАниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 24/07ПндПевица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 25/07Втр"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 24/07ПндЛайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 25/07ВтрПевица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 25/07ВтрВайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой