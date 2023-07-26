В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями

Минздрав Приморского края рассказал о четырех отдельных случаях отравления детей за последние две недели. Пациентов доставили в больницу с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами, пишет RT.

Радио 1 сообщает, что одному ребенку провели желудочный смыв и отпустили долечиваться амбулаторно. Трое других пациентов находятся в больницах Владивостока в состоянии средней степени тяжести.

Царьград напоминает, что при глотании горючих жидкостей нельзя оказывать первую помощь. Если самостоятельно вызвать рвоту или промыть желудок, ядовитые пары могут попасть в легкие, в этом может наступить острая липоидная пневмония.