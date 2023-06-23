Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник

Свадьба дочери Стриженовой Тесты Скандал с Наргиз Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Пятница 23 июня

14:53Бледанс рассказала о кумире своего сына 14:20Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма 14:00"Выбрала папу": жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой 13:40Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник 13:20"На стенку лезу": жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии 13:00"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной 12:20Молодая жена Цекало показала откровенный снимок 12:03Готовим квартиру к отпуску: важные правила 12:00Гибель батискафа "Титан": что связывало экспедицию с пассажирами "Титаника" 11:40Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь" 11:20Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля 10:50"Готова взяться": Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол 10:30Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки 10:00Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги ЖКХ 09:40"Толюся": певица Слава призналась в любви бывшему мужу 09:20Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры 09:00"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц 08:40Почему голуби считаются умными птицами – видео 08:20"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе 08:00Бузова показала поклонникам кадры из душа 06:11В летнее снижение цен на квартиры верят 62% 04:28Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью 02:25Спрос на квартиры в ТиНАО вырос на 17% 00:03Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом 22:00Город мертвых: от культа предков к бессмертию души 21:00"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге 20:29Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери 20:00"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына 19:30"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич 19:00"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова 18:30"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео 17:5576-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash 17:10"Она хочет дочку": экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности певицы 16:14"Я не думаю": Бузова поделилась секретом своей успешности 15:19"Делай аборт": Волочкова раскрыла шокирующие детали брака с Вдовиным 14:00В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья 13:40Дочь сняла на камеру жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк 13:23Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек 13:00"До сих пор не приняла произошедшее": Яковлева рассказала о потере близкого человека 12:40Недалеко от Севастополя произошло землетрясение 12:30В Ростовской области загорелся крупный рынок 12:10В России могут ограничить срок отключения горячей воды 11:49Раскричавшаяся Наргиз гонит русских из Узбекистана: Не надо сюда ехать! 11:20Серьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой 11:01"Удивительно похожа на папу": Ирина Пегова показала редкое фото с подросшей дочерью 10:40Катастрофа экспедиции к "Титанику": на батискафе заканчивается воздух 10:20Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением 10:00Подставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой 09:40"Она совсем плоха": Татьяну Кравченко вновь обвинили в пристрастии к алкоголю 09:20Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник

Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник
208

От рук преступника погибли пять юных девушек.

Жители Алтайского края смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Местными правоохранительными органами был найден барнаульский маньяк. Им оказался, сообщает портал VSE42.RU, бывший алтайский чиновник Виталий Манишин.

Как сообщает интернет издание Вести Подмосковья, следователи подозревали чиновника в совершении другого преступления. Однако в ходе расследования мужчина признался еще и в пяти других убийствах.

Напомним, что настоящая трагедия разразилась в конце девяностых под Барнаулом. Там за 1998 и 1999 были убиты сразу пять девушек. Они, как сообщалось, обратились к своему будущему убийце за помощью в поступлении в местный университет.

В тот момент Манишин, пишет Телеканал 360, трудился, ветеринаром, однако утверждал, что мог бы оказать абитуриенткам протекцию при приеме в учебное заведение. Позднее мужчина стал заместителем главы администрации Калмановского района.

23 июня 2023, 13:40
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Baza"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Эпилептик, грубиян, тиран и убийца: режиссер Грымов назвал правителя России "Антихристом"

Фото: Яна Булаш
Фото: Яна Булаш
Фото: Яна Булаш
Фото: Яна Булаш

По теме

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника

Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма

Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма
Молодой отец Алексей Андреев рассказал о произошедшем. "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему", – говорил еще великий Лев Николаевич Толстой.

Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь"

Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь"
Воспитанника ХК "Витязь" не стало на 22-м году жизни. В пятницу, 23 июня, стало известно о трагической смерти воспитанника хоккейного клуба "Витязь" Георгия Савина.

Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек

Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек
В Дагестане произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика. Как сообщает телеканал "360", автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой на федеральной автодороге "Кавказ" в Кизлярском районе.

Недалеко от Севастополя произошло землетрясение

Недалеко от Севастополя произошло землетрясение
Жители Крыма почувствовали толчки. В 59 километрах южнее Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

В Ростовской области загорелся крупный рынок

В Ростовской области загорелся крупный рынок
Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь охватил две тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое кольцо в поселке Янтарный под Ростовом.

Выбор читателей

21/06Срд81-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить? 22/06ЧтвПодставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой 21/06СрдРаспутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации! 22/06Чтв"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова 22/06ЧтвСерьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой 22/06Чтв76-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash