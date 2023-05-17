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Среда 17 мая

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Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника
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Страшные вести пришли из Ленинградской области. В поселке Дружная горка, что находится в Гатчинском районе, был убит госслужащий.

Поводом для преступления стал, сообщает новостное агентство Подмосковье сегодня, давний скандал из-за земельного участка. Как оказалось, местные органы управления длительное время не могли помочь 60-летнему жителю поселка, в результате чего тот решил разобраться с "обидчиком".

Вечером 16 марта пенсионер подкараулил своего визави и напал на него с ножом, нанеся ему несколько фатальных ударов. Таким образом, конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника.

Сотрудники уголовного розыска, на которых сослался портал Царьград, сообщили, что убийца сдался им буквально через несколько часов после преступления. Следователи, задержавшие пенсионера, проведут допрос, после чего тот предстанет перед судом.

17 мая 2023, 14:57
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Петербургский дневник✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Болдуин: кто из звезд убил человека

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: ARIANA RUIZ/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube / @redwoodforresthanson7139
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