Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку

Аферисты освоили новую нишу – маркетплейсы стали для них золотой жилой.

Телеканал "360" информирует о появлении новой схемы обмана на сетевых торговых площадках. Злоумышленники под прикрытием продавцов заманивают народ грандиозными скидками на товары. Когда жертва оплачивает заказ, аферист звонит ей и выпытывает конфиденциальную информацию: логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе.

В итоге получается так, что мошенник собственноручно отменяет заказ от лица клиента и получает возврат денежных средств на свою карту. Поэтому доверчивым россиянам, которые идут у аферистов на поводу, заказы на маркетплейсах могут влететь в копеечку. Ни в коем случае нельзя сообщать по телефону логины, пароли и смс-коды.