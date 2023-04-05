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Среда 5 апреля

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Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку

Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку
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Аферисты освоили новую нишу – маркетплейсы стали для них золотой жилой.

Телеканал "360" информирует о появлении новой схемы обмана на сетевых торговых площадках. Злоумышленники под прикрытием продавцов заманивают народ грандиозными скидками на товары. Когда жертва оплачивает заказ, аферист звонит ей и выпытывает конфиденциальную информацию: логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе.

В итоге получается так, что мошенник собственноручно отменяет заказ от лица клиента и получает возврат денежных средств на свою карту. Поэтому доверчивым россиянам, которые идут у аферистов на поводу, заказы на маркетплейсах могут влететь в копеечку. Ни в коем случае нельзя сообщать по телефону логины, пароли и смс-коды.

5 апреля 2023, 13:20
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

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