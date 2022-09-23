Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи

Вечером 22 сентября в Турции разгорелась скандальная заварушка — подралась взбешенная толпа. Сообщается, что людям подложили свинью в аэропорту Антальи. На рейс до Москвы не посадили десятки туристов без объяснения причин.
Телеканал "360" разместил видео, на котором происходит зверская потасовка. Судя по ролику, ожесточенный народ даже раздирал в клочья одежду.
Между тем глава Ростуризма Догузова сообщила, что покидать РФ дозволено тем, кто не получал повестки из военного комиссариата. Ее слова передает РИА ФАН. Представитель ведомства объяснила, что нюансы в отношении потенциальных призывников можно уточнить в военкоматах, к которым эти лица приписаны.
Как отмечает RT, Догузовой пока не сообщали о введении ограничений на путешествия на федеральном уровне.