В подмосковной Лобне родители подрались из-за парковки у детского сада

Инцидент произошел в подмосковном городе Лобня у детского сада "Рябинка". Двое родителей не поделили парковочное место. Словесная перепалка, по данным очевидцев, переросла в драку.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", в результате ссоры женщина сломала руку. По словам одного из участников конфликта, он припарковался на свободном месте, после к нему подошла родительница и заявила, что парковка ее.
"Женщину явно понесло, и речь свою она не контролировала. Я взял дочку на руки и попытался пройти мимо. Тогда женщина нанесла мне удар со стороны ребенка, который все еще находился у меня на руках. Женщина хотела в очередной раз меня ударить, но поскользнулась и упала. Я развернулся, нашел шапку и отвел ребенка в сад", – заявил участник ссоры. В ситуации будет разбираться полиция.