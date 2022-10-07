Месть за позицию? Создатель движения "Доступное жилье" попал в ДТП

Бизнесмен Андрей Валинеев попал в аварию после высказываний о Правительстве Российской Федерации.

В минувшую субботу, 1 октября, произошло ДТП с участием основателя движения "Доступное жилье" Андрея Валинеева. Неизвестный водитель подрезал машину бизнесмена на одной из столичных автомагистралей, из-за чего иномарка вылетела в кювет. В результате чрезвычайного происшествия предприниматель получил многочисленные ушибы, а также травму головы.

Мужчина был госпитализирован и получил необходимую помощь в реанимации, на данный момент он находится в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет. Меж тем, потенциально угроза жизни вполне может существовать. Дело в том, что до аварии на бизнесмена уже было совершено нападение и не одно, о чем сообщали СМИ.

Сам мужчина полагает, что ДТП могло произойти не случайно. Трудно сказать, является ли авария местью за его позицию, однако перед ней создатель движения "Доступное жилье" открыто высказывался о Правительстве Российской Федерации.

Андрей Валинеев известен своей активной гражданской позицией. Его можно назвать патриотом нашей страны. Ранее предприниматель подержал Правительство РФ и решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине.

Кроме того, бизнесмен высказался за присоединения к территории России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Разумеется, его жесткая позиция могла вызвать негативную реакцию у так называемых недоброжелателей, поэтом и ДТП в Москве могло быть не случайным.

"Если бы мы видели, что правительство делает плохо, мы бы говорили это в глаза. Мы не боимся никого и ничего, потому что мы ни от кого не зависим, мы не берем ни у кого деньги. И правительство доказывает, что русская земля защищена нашими доблестными ребятами, которые многие годы защищают нашу страну", – заявил Андрей Валинеев.

Кроме того, предприниматель призвал оказывать помощь тем, кто в эту минуту "защищает нас, наш дом, наш уют и наших детей". По мнению создателя общественного движения "‎Доступное жилье", Правительство РФ смогло доказать, что "этот народ не останется в беде".

"И каждый здесь должен помогать, пока проливается кровь за нашу родину, за наших российских людей, потому что теперь это наша территория. Не обязательно деньгами. Правительство тоже не железное, оно помогает изо всех сил", – отметил он.

Меж тем, личность виновника ДТП, произошедшего в Москве 1 октября, до сих пор не установлена. Было это лихачеством или намеренной попыткой причинить вред человеку с активной гражданской позицией и патриотическими взглядами, должны выяснить компетентные органы.