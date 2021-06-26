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Происшествия
Бывшего мужа известной телеведущей обвинили в развращении малолетних

Бывшего мужа известной телеведущей обвинили в развращении малолетних

В Следственном комитете оказался гендиректор компании "Легенда Крыма" Михаил Штырлин.
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Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, две недели назад в Краснодаре Михаил Штырлин, проходя мимо двух девочек, специально уронил банкноту номиналом пять тысяч рублей. Дети вернули мужчине купюру и пошли гулять. Бизнесмен последовал за ними.

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Штырлин сказал девочкам, что хочет переодеться. Мужчина попросил их посторожить его вещи и спрятался в кусты. Дети отвернулись, но предприниматель настаивал на том, чтобы они на него посмотрели. После этого Михаил якобы сообщил школьницам, что никогда не видел голых женщин, и попросил их раздеться. Он пообещал, что за это даст им по тысяче рублей. Девочки отказались.

Согласно материалам следствия, в Карасунском районе Штырлин использовал ту же схему, чтобы заставить несовершеннолетних оголиться. Мужчина выронил купюру, но дети, поднявшие банкноту, не захотели возвращать ее. Сначала Михаил пригрозил девочкам полицией, но потом приказал им пойти в подъезд. Там бизнесмен раздевал детей и фотографировал, а также спустил штаны и просил трогать его.

Родители детей написали заявление в полицию. Несовершеннолетние опознали Штырлина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

К слову, Михаил Штырлин пять лет находился в браке с блогером и ведущей шоу "Орел и решка" Юлией Коваль. У бывших супругов есть общий сын. После развода родителей мальчик остался с матерью.

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Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2021, 04:03 Источник: Telegram-канал LIFE SHOT

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