Бузова произвела фурор во МХАТе Скандал вокруг Премии МУЗ-ТВ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Понедельник
14 июня
Лента новостей
18:17
Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске
18:12
В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера
18:07
В России число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 13,7 тысяч
18:02
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
17:57
В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии
17:51
Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге
17:44
При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек
17:44
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
17:38
Полиция нашла два тайника с 1,4 тонны кокаина
17:22
Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии
16:59
Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
16:53
Посла России вызвали в МИД Дании
16:44
"Действуй по-своему": киевский журнал рассказал об отношениях Евросоюза и Украины
16:39
Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник
16:18
"Не менее талантлива, чем Бузова": Канделаки отправили во МХАТ
15:59
Жуткое видео взрыва на заправке в Новосибирске
15:50
"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19
15:19
Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала
14:36
"Он не скажет, что ему плохо": брат о состоянии заразившегося коронавирусом Кузьмина
13:51
Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе
13:42
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
13:03
"Людям становится страшно": У певицы Славы открылись паранормальные способности
12:47
Под Петербургом перевернулся автобус с туристами
12:38
Экс-глава протокола Горбачева: рукопожатие Путина и Байдена должно заранее обговариваться
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
11:46
Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву
11:15
Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про сношающегося Сталина стал причиной скандала
11:01
"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей
10:59
Эпидемиолог объяснил изменение симптомов коронавируса
10:10
Россиянам предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка
09:59
"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой
08:07
"Как они похожи": трогательное видео сыновей Плющенко и Рудковской взорвало Сеть
06:00
Успенская в очередной раз связалась с малолеткой
03:53
Артисты опасаются новой вспышки коронавируса
02:02
Цискаридзе засветился с юным танцором
00:08
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
22:06
Следы от инъекций не заметны: Стриженова восхитила молодостью и красотой
20:02
"Своей *** ударил по сливе": Дава о Ладе Дэнс
18:07
"Наладить прямой диалог": Путин рассказал об ожидаемых результатах встречи с Байденом
18:00
"Кинематограф в жопе": Собчак унизила известного режиссера
17:58
Болеющие ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу
17:51
Ирина Роднина вступилась за политых грязью из-за провала футболистов сборной России
17:47
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
17:26
Росстат озвучил реальную среднюю зарплату россиян
17:18
"Чувствую себя в клетке": Врачи довели Заворотнюк на обследовании
16:47
"Мы ничего не должны детям": Гузеева рассказала об отношениях с дочерью
16:33
Елену Сафонову настигла загадочная болезнь
16:30
Продавщица интимных игрушек: Взорвавшая МХАТ Бузова получила новую роль
16:17
Грандиозный скандал: Собчак заставила жену известного режиссера покинуть юбилей Глюк’oZы в слезах
15:53
В Госдуме придумали, как снизить цены в России на 20%
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия

При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек

прочитано 272 раза

Возле берегов Йемена после столкновения с рыболовецким траулером пошла ко дну лодка с нелегальными мигрантами. На борту находились порядка 250 человек. Уже сейчас береговая служба обнаружила порядка полутора сотен тел. Судьба остальных потерпевших крушение пассажиров неизвестна, однако эксперты сомневаются, что им удалось спастись.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 14 июня 2021, 17:44 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям

Звезда выбрала свой путь
Шоу-бизнес

Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про сношающегося Сталина стал причиной скандала

И артисты, и попы молчать не стали
Шоу-бизнес

Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник

Футболист нашел отдушину
Шоу-бизнес

"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой

Он оскорблен присутствием телеведущей на сцене театра

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+