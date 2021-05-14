В Химках мужчина бросил телевизор в Вечный огонь

В подмосковных Химках произошел серьезный инцидент. По данным прессы, гражданин бросил телевизор в Вечный огонь.
После задержания злоумышленника выяснилось, что в момент совершения противоправного деяния он находился под воздействием наркотиков. По факту случившегося открыли уголовное производство, передает Москва 24.
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