В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании

В российской столице зафиксировано сообщение об инциденте. Неизвестное лицо заявило, что здание судебных приставов заминировано.
Все находящихся в помещениях людей пришлось эвакуировать, передает РИА ФАН. На месте работают экстренные службы.
В российской столице зафиксировано сообщение об инциденте. Неизвестное лицо заявило, что здание судебных приставов заминировано.
Все находящихся в помещениях людей пришлось эвакуировать, передает РИА ФАН. На месте работают экстренные службы.
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Антонина
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