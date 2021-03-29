Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе

В мировой прессе распространяются данные о том, что погиб самый богатый человек Чехии. Речь идет о Петре Келлнере, который разбился в авиакатастрофе на Аляске.
По информации телеканала "360", бизнесмен не дожил до своего 57-летия. Стоит отметить, что Келлнер был очень уважаемым человеком в разных кругах. Он занимался благотворительной деятельностью, в том числе и в России.
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