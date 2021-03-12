В Москве избили и ограбили тренера по боям без правил

В Москве избили тренера по боям без правил. О произошедшем рассказал сам потерпевший.
По словам спортсмена, злоумышленники предложили ему выяснить отношения якобы из-за того, что тот носит бороду. После того, как граждане отошли за жилой дом, тренера стали избивать. Побитый мужчина очнулся в другом месте и обнаружил пропажу денег и мобильного. Полицейские отсмотрели запили с камер видеонаблюдения и не нашли кадров с дракой. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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