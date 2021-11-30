Житель Геленджика заказал из Европы 7,6 кило наркотиков

Мужчина заказал из Австрии семь с половиной килограммов наркотических веществ, которые планировал использовать в своем клубе медитаций и духовных практик в Геленджике. Посылку с "запрещенкой" доставили по почте, причем получателем он указал девушку, которая даже не подозревала, что находится в коробке.

Как сообщает URA.RU, гражданка была задержана прямо в почтовом отделении, однако позднее выяснилось, что она не имеет отношения к заказу. Человеком, решившим купить в Европе наркотики, оказался уроженец Тюмени. Возбуждены уголовные дела. Тюменцу и его подельнице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей, либо пожизненное лишение свободы.