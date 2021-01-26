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Происшествия

В московском пятизвездочном отеле нашли труп

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В московском отеле обнаружили тело мужчины. По данным СМИ, труп находился на кровати.

Известно, что по внешним признакам кончина гражданина не носит криминального характера. Причиной смерти мужчины могла стать сердечная недостаточность, передает "Общественная служба новостей".

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Автор: 26 января 2021, 20:43 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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