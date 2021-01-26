В московском пятизвездочном отеле нашли труп

В московском отеле обнаружили тело мужчины. По данным СМИ, труп находился на кровати.
Известно, что по внешним признакам кончина гражданина не носит криминального характера. Причиной смерти мужчины могла стать сердечная недостаточность, передает "Общественная служба новостей".
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