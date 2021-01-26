Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина напал на троих людей со спины. Одна из девушек получила множественные ножевые ранения.
Нападавшего задержали полицейские в тот же день. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., имеющий порядка 30 судимостей. Также сообщается, что мужчина страдает психическим расстройством. Как пишет РИА Новости, нападающему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили его под арест.
По данным Пятого канала, в больницу в тяжелом состоянии поступила Александра Русанова, которая работает моделью плюс-сайз. Она сотрудничает с известным модельным агентством в Москве. В компании в шоке от случившегося.
"Насколько я знаю, жизни Саши ничего не угрожает", – сказал один сотрудников модельного агентства.
Врачи отмечают, что тенденция к улучшению состояния девушки существует. Еще двое молодых людей после происшествия также были доставлены в больницу Стамбула, однако об их самочувствии пока ничего неизвестно.
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