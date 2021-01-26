Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Нападение вооруженного ножом мужчины на троих россиян произошло в воскресенье, 24 января, в Стамбуле. Одной из пострадавших оказалась модель из Москвы.

Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина напал на троих людей со спины. Одна из девушек получила множественные ножевые ранения.

Нападавшего задержали полицейские в тот же день. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., имеющий порядка 30 судимостей. Также сообщается, что мужчина страдает психическим расстройством. Как пишет РИА Новости, нападающему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили его под арест.

По данным Пятого канала, в больницу в тяжелом состоянии поступила Александра Русанова, которая работает моделью плюс-сайз. Она сотрудничает с известным модельным агентством в Москве. В компании в шоке от случившегося.

"Насколько я знаю, жизни Саши ничего не угрожает", – сказал один сотрудников модельного агентства.

Врачи отмечают, что тенденция к улучшению состояния девушки существует. Еще двое молодых людей после происшествия также были доставлены в больницу Стамбула, однако об их самочувствии пока ничего неизвестно.