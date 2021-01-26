В Нидерландах ковид-диссиденты разгромили больницу

В Нидерландах продолжаются массовые беспорядки из-за продления антиковидных мер в стране. Стало известно, что недовольные разгромили местную больницу.

Врачи, которые в этот момент были на смене, рассказали, что сильно перепугались из-за случившегося. Медикам приходилось работать под звуки погромов. Участники беспорядков также сожгли мобильный центр тестирования, передает "Царьград".