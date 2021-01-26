В Иркутске 13-летний подросток изрезал девушку ножом ради дорогого телефона

В Иркутске 13-летний подросток изрезал 25-летнюю девушку ножом, чтобы украсть у неё дорогой смартфон iPhone 11. Малолетнего преступника задержали.
Ребёнок откликнулся на объявление о продаже популярного телефона и встретился с продавцом. Он осмотрел устройство, а затем достал нож и нанёс девушке 11 ударов и сбежал с аппаратом. На его поимку у полиции ушло меньше суток. Подростка задержали, а смартфон был изъят. Выяснилось, что он пошёл на крайние меры, поскольку родители отказывались покупать ему дорогой телефон, сообщает телеканал "360".
Неравнодушные горожане отвезли пострадавшую в больницу. Врачам удалось спасти ей жизнь, пишет РИА ФАН.
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