Трех человек порезали в Париже

Неподалеку от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже произошло нападение злоумышленника с ножом, передает РИА ФАН. В результате ЧП пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Неподалеку от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже произошло нападение злоумышленника с ножом, передает РИА ФАН. В результате ЧП пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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