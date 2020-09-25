На полигоне SpaceX прогремел взрыв

На полигоне компании SpaceX в Техасе взорвался выполненный из стали сплава 304L топливный резервуар Starship SN7.1, передает "Царьград". Инженеры Илона Маска намеренно накачивали в цистерну жидкий азот до тех пор, пока давление не достигло критической отметки. Отмечается, что это было сделано намеренно – специалистам потребовалось знать предельную прочность сооружения. Подобные резервуары планируется устанавливать на космический корабль Starship, который собираются отправить на Марс.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
Лиона расскажите нам о себе
Нужен ли железный занавес?