От новой чумы в Китае умер первый человек

В уезде Дархан-Муминган в городском округе Баотоу на севере Китая зафиксирована новая вспышка кишечной чумы. От нее уже умер первый больной, передает "Царьград". Все, кто с ним контактировал – 35 человек – были отправлены на карантин. Объявлено об опасности возникновения других очагов заболевания в регионе. Режим повышенной эпидемиологической опасности будет действовать на всей территории уезда по меньшей мере до конца декабря 2020 года.
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