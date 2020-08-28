В Москве вычислили выдававшего себя за врача мошенника

В российской столице вычислили афериста, который под видом врача обманывал доверчивых пенсионеров. Уточняется, что несколько потерпевших отдали злоумышленнику практически все свои сбережения.
По данным РИА ФАН, преступник уже задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.