Алексей Ягудин избил женщину на юге Москвы

Тезка известного фигуриста Алексея Ягудина жестоко избил приятельницу. Инцидент случился вечером 30 июня на юге столицы.
По предварительным данным, между друзьями произошла крупная ссора. В результате Ягудин ударил подругу в грудь, и она рухнула на асфальт. Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами.
Как уточняет РЕН ТВ, в момент происшествия женщина была пьяна. Другие обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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