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Происшествия

В Мексике после смерти задержанного вспыхнули беспорядки

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В городе Гвадалахара в Мексике местные жители вышли на массовую акцию протеста после того, как в больнице скончался 30-летний местный житель, передает сайт VSE24.RU. Сообщается, что мужчину задержали сотрудники полиции за то, что он находился на улице без маски. На следующий день родственникам задержанного сообщили, что тот попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачам оказалось не под силу спасти несчастного.

Смерть мужчины, по сообщениям местной прессы, наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его родственники рассказали о наличии на теле погибшего и других травм. В частности, по их словам, на ноге они заметили огнестрельное ранение.

Автор: 5 июня 2020, 14:11 Источник: сайт VSE24.RU ✓ Надежный источник

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