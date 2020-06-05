Есть погибший: в жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв

Днем 5 июня на юге Москвы случилось ЧП. В жилом доме на Дорожной улице прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным Пятого канала, огонь охватил квартиру на четвертом этаже.
Погиб один человек, двое пострадали. На месте работают спасатели. Они эвакуируют жильцов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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