Устроивший стрельбу в Москве преступник умер в больнице

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Как пишут СМИ, он скончался от потери крови, не приходя в сознание.
Напомним, что в понедельник неизвестный преступник устроил стрельбу, в ходе которой ранил двух полицейских. Один из них открыл по нападавшему ответный огонь. По последним данным, оба стража порядка находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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