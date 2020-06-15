В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В вагоне пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, был обнаружен бесхозный мешок, передает сайт VSE42.RU. Внутри оказалось три килограмма золота на сумму 152 тысячи фунтов стерлингов или 13,3 миллиона рублей.
Швейцарские власти безуспешно пытались найти владельца поклажи. В итоге они решили дать объявление в прессе о поиске владельца мешка золота.
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