В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В вагоне пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Галлена в Люцерн, был обнаружен бесхозный мешок, передает сайт VSE42.RU. Внутри оказалось три килограмма золота на сумму 152 тысячи фунтов стерлингов или 13,3 миллиона рублей.

Швейцарские власти безуспешно пытались найти владельца поклажи. В итоге они решили дать объявление в прессе о поиске владельца мешка золота.