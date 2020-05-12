Под Тверью сотрудники ФСБ предотвратили теракт

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Злоумышленник собирался поджечь здания органов власти и напасть с оружием на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.
Как сообщает "Царьград", у задержанного обнаружили коктейль Молотова, холодное оружие, травматический пистолет "ПМ", переделанный в боевой аналог, а также дневники с описанием планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело.
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