Москвичка одним ударом убила сына-инвалида

В Москве женщина ударила своего сына-инвалида за нежелание заниматься математикой. Это привело к смерти мальчика.
По данным сайта VSE42.RU, ребенок скончался в результате остановки сердца. После произошедшего женщина была отправлена в психиатрическую клинику.
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