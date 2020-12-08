Раскрыт диагноз последнего министра обороны СССР

Стал известен диагноз, который поставили последнему министру обороны СССР Евгению Шапошникову незадолго до его смерти, передает "Царьград". Выяснилось, что он попал в больницу с коронавирусом и пневмонией. Какой-то время 78-летний военачальник находился на искусственной вентиляции легких, однако 5 декабря его состояние резко ухудшилось. 8 декабря он скончался.