Раскрыт диагноз последнего министра обороны СССР

Стал известен диагноз, который поставили последнему министру обороны СССР Евгению Шапошникову незадолго до его смерти, передает "Царьград". Выяснилось, что он попал в больницу с коронавирусом и пневмонией. Какой-то время 78-летний военачальник находился на искусственной вентиляции легких, однако 5 декабря его состояние резко ухудшилось. 8 декабря он скончался.
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